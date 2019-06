Frédérique Bel incendiaire en cuir face à Capucine Anav et Alain-Fabien Delon

Le 3 juin 2019, le grand palace parisien George V accueillait la 9e cérémonie du Global Gift Gala. La créatrice de cet événement, Maria Bravo, a réuni pour l'occasion de grands noms du cinéma, sport et de la musique. Ainsi, Capucine Anav et Alain-Fabien Delon sont apparus très amoureux au côté de Lorie Pester et Flora Coquerel, Miss France 2014. Frédérique Bel était très en beauté, dans une minirobe Jean-Claude Jitrois. Une partie de la troupe de Danse avec les stars, Anthony Colette, Maxime Dereymez et Denitsa Ikonomova étaient de la partie.

La soirée a été marquée par la présence de l'actrice inoubliable de Charmed, Rose McGowan, de Gary Dourdan, du footballeur Mamadou Sakho, Zoumana Camara, ainsi que de l'ambassadeur du Royaume-Uni en France, Lord Edward Llewellyn. Le Global Gift Gala avait la chance d'avoir pour maître de cérémonie le journaliste, animateur et acteur Bernard Montiel, qui était assisté par Alix Bénézech.

Fabienne Carat était également très en beauté, en robe rouge, et s'est lâchée sur la piste de danse en compagnie du chanteur Olivier Dion. Sarah Guetta, Élisa Bachir Bey, Camille Esteban ou encore la candidate de télé-réalité Hillary Vanderosieren ont pu assister à un show exceptionnel du rappeur Lartiste, qui a par la suite posé avec de nombreuses célébrités. Madame Monsieur, le duo formé par Émilie Satt, Jean-Karl Lucas (qui ont représenté la France à l'Eurovision) a également donné une prestation. Notons également les présences remarquées de DJ Adassiya, Ann Avril (directrice générale adjointe – Transformation digitale et Collecte Unicef France), Tonya Kinzinger, Nadège Beausson-Diagne, Julien Brunie, Ricardo Alvarez Ossorio, Rebeca Lizcano, Thierry Martino, organisateur de l'événement, à reçu un Global Gift "We Believe in People" Award, Héloïse Martin, Nicolas Rouquet ou encore Giovanni Bonamy.

La vente aux enchères menée de main de maître par Julien Brunie – directeur général International des ventes de Christie's – a rapporté 120 000 euros. Un superbe blouson rouge créé par Anthony Delon – Anthony Delon 1985 – est parti pour 12 000 euros !