Frédérique Bel : "Je rêvais de me faire fouetter nue dans le désert"

Frédérique Bel fait son retour dans les salles obscures, un an après Les Visiteurs 3, avec une nouvelle comédie intitulée Sales Gosses. Portée par Thomas Solivères (Intouchables), elle suit les déboires d'une colonie de vacances pour retraités dans laquelle se retrouve le jeune héros. Quant à la belle ex-blonde, elle incarne Sophie Bonheur, la responsable autoritaire de la colonie. Un personnage pour lequel elle a puisé dans plusieurs modèles féminins allant de Diane Keaton à Chantal Lauby en passant par Brigitte Bardot dans Barbarossa mais aussi Angélique, la fameuse Marquise des Anges, à qui l'on doit l'un de ses premiers rêves érotiques.

"Je trouvais que c'était un personnage ultrasexy, affirme-t-elle à BFM TV. Angélique Marquise des Anges, c'est mes premiers rêves érotiques : je rêvais de lui ressembler et de me faire fouetter nue dans le désert en criant 'Geoffrey !' C'est la scène la plus érotique que j'aie vue dans mon enfance."

Elle poursuit : "C'est grâce à ça que j'ai voulu faire ce métier, faire ce rôle de blonde, ce personnage érotique et drôle et politique et intelligente. C'était pour montrer que l'on peut être tout cela en même temps. Le problème, c'est que l'on est dans une société qui nous dit que dès que l'on est un peu sexy, on ne peut pas être intelligente. On vit dans un milieu assez misogyne."

Sales Gosses, en salles dès le 19 juillet.