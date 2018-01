Fredo Santana : Le rappeur retrouvé mort à 27 ans, la "lean" en cause...

Son nom n'était pas le plus connu de la scène hip hop, mais sa disparition brutale a ému dans le milieu : Fredo Santana, qui était papa d'un petit garçon de 8 mois, a été retrouvé mort vendredi soir (19 janvier 2018).

Le corps sans vie du rappeur originaire de Chicago, âgé de seulement 27 ans, a été découvert à son domicile à Los Angeles par sa compagne, vers 23h30, ont indiqué ses proches, imputant son décès à une attaque. Le jeune homme, qui avait sorti en 2013 son unique album (Trappin Ain't Dead, qui contient un featuring de la star Kendrick Lamar sur Jealous), avait été récemment hospitalisé en raison de problèmes hépatiques et rénaux dont il souffrait depuis des mois, causés par son addiction.

Fredo Santana (de son vrai nom, Derrick Coleman) ne se cachait pas de son addiction à la "lean" (ou sizzurp, entre autres appellations), cette drogue en vogue (Justin Bieber pourrait en témoigner...) à base de sirops contenant de la codéine et de la prométhazine qui peut être responsable d'attaques.

Parmi les figures du hip hop qui se sont manifestées suite à l'annonce de la mort de Fredo Santana, Drake lui a rendu hommage. Le Canadien l'avait fait apparaître en 2013 dans son clip pour Hold On, We're Going Home - Fredo y kidnappait la petite amie du rappeur.