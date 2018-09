Freida Pinto en couple : Elle se dévoile avec son charmant chéri à l'US Open

Le 29 juillet 2018, Freida Pinto était aperçue dans les rues de Los Angeles avec un charmant jeune homme dont l'identité n'était pas encore connue. Le duo avait déjeuné en terrasse, sans se montrer particulièrement proche. La nature de leur relation ne fait à présent plus aucun doute.

Présente dans les tribunes de l'US Open le 2 septembre 2018 pour la victoire de Serena Williams contre Kaia Kanepi, la ravissante actrice indienne de 33 ans est à nouveau apparue avec le même homme, de manière bien plus explicite cette fois-ci. La star de Slumdog Millionaire et Lion, qui a été en couple avec Dev Patel, n'a pas caché sa nouvelle idylle, embrassant en public son nouveau chéri.

L'identité du compagnon de Freida Pinto n'est à présent plus un mystère. Il s'agit du charmant photographe Cory Tran. L'artiste, qui se décrit comme un accro à l'adrénaline sur sa page Instagram, a pris la belle actrice comme modèle à plusieurs reprises ces derniers mois.

La première photo remonte au 21 mai 2018 alors que Freida Pinto et Cory Tran se trouvaient tous deux à New York. Le coup de foudre avait-il déjà eu lieu ? La star indienne posait au petit matin avec mélancolie sur un balcon tandis que le photographe commentait : "Les matins paisibles sont les meilleurs." Près de deux mois plus tard, nouvelles photos apparaissaient, prises sur un dock à Tofino (Colombie-Britannique), au Canada.