Fréro Delavega : La toute dernière télé du duo séparé, avec Louane et M. Pokora

Ils ont tout récemment repris le chemin de la scène, pour leurs derniers concerts. Officiellement séparés depuis le mois de novembre, Jérémy Frérot et Florian Delavega reforment pour quelques semaines encore les Fréro Delavega. Pour la toute dernière fois, les deux célèbres chanteurs découverts dans la saison 3 de The Voice ont enregistré une émission télé et c'est à Patrick Sébastien qu'ils ont réservé ce privilège.

C'est ainsi que le futur papa fiancé à Laure Manaudou et celui avec lequel il caracolait en haut des charts depuis bientôt trois ans se sont retrouvés le 7 mars dernier dans les studios de la Plaine-Saint-Denis pour participer aux Années Bonheur. Comme à leur habitude en look décontracté, Jérémy Frérot et Florian Delavega ont enregistré leur prestation et se sont également assis à la table de Patrick Sébastien avec la ravissante Élodie Gossuin. Les deux charmants artistes originaires du Sud-Ouest lui ont sans nul doute livré quelques confidences, à découvrir demain soir en prime sur France 2.

Pour cette nouvelle édition de ces célèbres Années bonheur qui ravissent les téléspectateurs, le joyeux animateur a rassemblé plusieurs chanteurs de la nouvelle génération. Pourtant lui aussi lancé dans une tournée marathon, son My Way Tour, M. Pokora a trouvé le temps de participer à l'émission de divertissement. Entouré de ses danseuses très sexy, les MP's, le beau gosse de 31 ans s'est de nouveau glissé dans la peau d'un Claude François des temps modernes. L'adorable Louane figure également sur la longue liste des invités, tout comme Black M, Claudio Capéo, Michel Fugain ou encore Julie Pietri. Comme le veut la tradition, Les Années Bonheur sera ponctuée de parenthèses humoristiques, assurées notamment par la très populaire et ancienne avocate Caroline Vigneaux.

Bien que séparé pour de bon de Florian Delavega, Jérémy Frérot a tenu à remercier tous les fans qui ont accompagné le duo dans sa belle aventure, même avortée en plein succès. "Je crois que là, il faut remercier des gens... Loin de moi l'envie de faire ma propre pub, mais j'espère pouvoir vous le dire en vrai. Alors venez nous voir sur scène pour pouvoir vous regarder dans les yeux. Spectateurs, professionnels, gens de l'ombre et de la lumière, approchez. Ces concerts seront pour vous", a-t-il récemment posté sur sa page Instagram. Sa prestation sur le plateau des Années Bonheur est aussi pour eux.

Olivia Maunoury