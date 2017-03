Friends : Cet acteur a failli jouer le rôle de Joey !

Et si... Vince Vaughn avait été pris pour jouer le rôle de Joey dans la série Friends ? C'est ce qui aurait pu arriver si l'on en croit un article du site du magazine Esquire. Mais l'équipe de production lui avait finalement préféré Matt LeBlanc.

L'acteur américain depuis connu pour avoir joué dans Serial Noceurs n'avait pas réussi à conquérir les producteurs, mais il était néanmoins parvenu à obtenir les faveurs d'une des actrices du fameux show : Jennifer Aniston. Après son divorce de Brad Pitt, l'inénarrable Rachel a entamé une relation avec son partenaire du film La Rupture, Vince Vaughn. Leur relation a duré jusqu'en décembre 2006.

Par ailleurs, le grand copain de Vince Vaughn, l'acteur et réalisateur (Iron Man) Jon Favreau, aurait pu jouer Chandler. Si, pour le plus grand bonheur de Matthew Perry, il n'a pour finir pas endossé le rôle de celui dont on n'a jamais compris le métier, il a tout de même réussi à participer à Friends en incarnant le millionnaire qui s'éprend de Monica.

Sans remettre en cause les talents de Vince et de Jon, on ne peut que se féliciter du choix du casting de Friends : l'alchimie entre Matthew Perry et Matt LeBlanc est absolument irrésistible !