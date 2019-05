Friends : Image très rare et géniale des 6 stars, dévoilée par Courteney Cox

Fans de Friends préparez-vous ! La photo qu'a postée Courteney Cox, alias Monica Geller, sur son compte Instagram va vous émouvoir au plus au point. Elle a en effet dévoilé un cliché vintage sur lequel on la voit avec ses partenaires, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, en route pour Las Vegas au tout début de la production de la célèbre série diffusée sur NBC dès 1994. En légende, elle écrit : "Celui où les six d'entre nous allaient à Vegas et aucun de nous ne savait qu'il allait être F.R.I.E.N.D.S (A.M.I.S) encore. #tbt #avantladiffusion #jaimecesgens."