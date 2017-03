Friends : Les acteurs se sont retrouvés...

Treize ans après l'arrêt de la diffusion, les innombrables fans de Friends sont insatiables et ne se lassent jamais d'entendre parler de la série. Invitée du Late Show de Stephen Colbert pour la promotion de la comédie romantique Table 19, Lisa Kudrow, alias Phoebe Buffay, a réagi sur l'espoir récurrent que les six copains new-yorkais se réunissent un jour.

Devant la télévision américaine, Lisa Kudrow a ainsi révélé qu'elle avait bien retrouvé ses anciens partenaires de Friends : Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), David Schwimmer (Ross), Jennifer Aniston (Rachel) et Matt LeBlanc (Joey) : "Nous nous sommes retrouvés, en privé, pour dîner. C'était vraiment génial ! Nous avons passé un moment tellement chouette ! C'était génial, nous n'avons pas arrêté de rire. Et si on ne se dit pas qui vient, si jamais c'est annulé, eh bien personne n'est déçu ! Je ménage les attentes de chacun !" Elle revient ensuite sur l'hypothétique épisode de retrouvailles des héros : "Je ne pense pas que ça arrivera. Ce serait marrant mais de quoi parlerions-nous ? Ce que nous aimions dans Friends, c'est que ça parlait de jeunes d'une vingtaine d'années, qui formaient leur famille. Maintenant qu'ils ont chacun la leur, qu'est-ce nous raconterions ?" On se contentera de la petite réunion de Friends pour l'hommage au producteur James Burrows, l'an dernier.

Si vous voulez revoir Lisa Kudrow, c'est le film Table 19 qu'il faudra aller voir. Au côté d'Anna Kendrick, elle incarne l'invitée d'un mariage qui se retrouve avec ceux qu'on ne sait pas trop à quelle table placer... Découvrez la bande-annonce de cette comédie qui sort en salles aux États-Unis le 3 mars.