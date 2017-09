Friends Trip 4, grosse frayeur sur le tournage : "On a eu très très peur"

Après avoir tourné Les Vacances des Anges 2 – dont les épisodes sont actuellement diffusés sur NRJ12 –, Vincent Queijo a intégré le casting d'un tout autre programme : Friends Trip 4 (NRJ12). Il s'est ainsi envolé pour Bali, en Indonésie, en compagnie d'autres candidats, parmi lesquels Amélie Neten, Astrid Nelsia (Les Princes de l'amour 4), Adrien et Elsa (Les Princes de l'amour 4) ou encore Corentin (Koh-Lanta Cambodge). Sur place, ils ont eu une véritable frayeur...

Sur Snapchat, Vincent Queijo a raconté l'événement qui s'est déroulé ce week-end : "C'est la vérité, il y a eu une alerte volcan." L'ex-compagnon de Sarah Lopez (Secret Story 10) explique que l'alerte était de "4 sur 5 par rapport à l'éruption possible du volcan". "On a tous eu très très peur. (...) Il y a eu des secousses sismiques dues au volcan qui se réveille", poursuit le candidat de télé-réalité. Il a ensuite tenu à rassurer ses proches ainsi que ses fans en déclarant "tout va bien" : "Nous sommes sains et saufs."

Une information confirmée par Le Parisien, qui indique qu'une opération d'évacuation d'envergure a été lancée à Bali, où le volcan Agung, situé dans l'est de l'île, pourrait bien entrer en éruption. Comme le révèlent nos confrères, près de 55 000 personnes ont été évacuées ces quatre derniers jours. L'ambassade française a même recommandé à ses ressortissants de rester attentifs aux consignes des autorités...