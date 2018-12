Fusillade à Strasbourg : M. Pokora et Delphine Wespiser choqués

La France est choquée.

Mardi 11 décembre 2018 dans la soirée, une fusillade a éclaté dans le centre-ville de Strasbourg, au niveau de la place Kleber, faisant trois morts et douze blessés (dont six en urgence absolue). Alors que les forces de l'ordre recherchent toujours le tireur en fuite, fiché S, des célébrités alsaciennes font part de leur tristesse...

Le chanteur M. Pokora (33 ans) a ainsi tweeté mardi dans la nuit : "Choqué et attristé par ce qu'il s'est passé dans ma ville... De tout coeur avec les victimes, leurs familles et tous les strasbourgeois... <3 #StrasbourgMonAmour." Un message relayé et "liké" des milliers de fois en quelques heures par sa communauté elle aussi endeuillée.

Le chanteur n'est naturellement pas la seule personnalité de la région à s'être manifestée puisque, pour l'heure, deux ex-Miss France ont elles aussi fait part de leur chagrin. "Je suis Strasbourg. Je suis l'Alsace. Je suis la France. Je t'aime Elsass. Strasbourg mon amour. #Strasbourg #Alsace", a indiqué Delphine Wespiser (26 ans et Miss France 2012) sur Instagram. Quelques heures plus tard, c'est Laetitia Bléger qui réagissait en publiant une photo de la ville ensoleillée. "Strasbourg, je t'aime ! #Strasbourg #Alsace #Elsass #JeSuisStrasbourg", écrivait-elle.

Toutes nos pensées vont vers les proches des victimes de cette attaque.