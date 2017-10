Fusillade à Vegas : Céline Dion fait un énorme don, Jlo et Jason Aldean annulent

Alors que Las Vegas a été durement frappée le 1er octobre par une fusillade ayant fait 59 morts et plus de 500 blessés, les stars de la musique ont réagi de différentes façons. Si certaines ont repris le chemin de la scène, d'autres ont préféré annuler.

Céline Dion, attraction ultralucatrive du Strip de Las Vegas, a repris ses concerts sur la scène du Colosseum du Caesars Palace, le 3 octobre. La diva québécoise, qui avait rapidement fait part de sa tristesse peu après l'attaque, a annoncé aux plus 4 000 spectateurs de la salle que les bénéfices du show seraient reversés aux victimes et à leurs familles. La star offre ainsi son cachet qui tourne aux alentours de 500 000 dollars par représentation mais on ne sait pas combien versera de son côté la production...

De son côté, Jennifer Lopez a décidé d'annuler ses représentations des 4, 6 et 7 octobre, au AXIS de l'hôtel-casino Planet Hollywood. La star devrait toutefois reprogrammer trois représentations un peu plus tard mais n'a pas précisé quand. Dans un communiqué, Jlo s'est dit "le coeur brisée par cette tragédie inouïe et sans logique" et a ajouté qu'elle envoyait ses "pensées et [ses] prières aux victimes et à leurs familles". La scène du AXIS ne sera donc réutilisée que le 11 octobre par Britney Spears.

Le chanteur country Jason Aldean, dont le public a été visé par le tireur Stephen Paddock, a lui aussi décidé d'annuler ses concerts à venir. Il remontera sur scène le 12 octobre, à Tulsa dans l'Oklahoma. "Notre retour sur scène sera très difficile et émouvant mais nous allons traverser cela ensemble et en l'honneur des gens morts en faisant ce que nous savons faire : jouer nos chansons pour eux", a-t-il dit dans un communiqué.