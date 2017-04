Fusillade des Champs-Élysées: Nabilla, Karine Ferri, Omar Sy... Les stars choquées

L'attentat des Champs-Élysées, qui a fait deux morts (dont l'assaillant) et trois blessés jeudi 21 avril, a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux et notamment chez les personnalités. En quelques minutes, plusieurs stars ont réagi et se sont émues de la mort de ce policier, victime des balles d'un terroriste radicalisé.

Alors que Julien Courbet était dans un restaurant sur la célèbre avenue parisienne lorsque cet échange de tirs a provoqué un mouvement de panique, plusieurs people – personnalités du monde la télévision comme du cinéma – se sont empressés de partager leur émotion via Twitter ou Instagram. Que ce soit Nabilla, à l'aide d'un hashtag "#cauchemar", Karine Ferri qui se dit "meurtrie par tant de haine à nouveau", Matthieu Delormeau qui confie être "tellement triste devant l'horreur" ou Michaël Youn, Emmanuelle Béart et Marie-Ange Casta qui partagent cette fameuse photo de deux policiers se tombant dans les bras, tous sont sous le choc. Anthony Delon et Mareva Galanter (qui ont affiché leur soutien à la police), Cyril Hanouna, M. Pokora, Omar Sy, Laetitia Milot, Estelle Lefébure, Laura Smet, Michèle Laroque ou encore Valérie Benaïm, Amélie Neten, Mouloud Achour et Faustine Bollaert ont également partagé leur peine.