Gabano et Julia Paredes : Leurs retrouvailles (très) complices !

Cupidon ne chôme pas en ce moment ! Si Nikola Lozina est de nouveau célibataire, ce n'est visiblement pas le cas de Gabano Manenc. Le candidat de La Villa des coeurs brisés 3 (NT1) semble avoir retrouvé l'amour. Qui est l'heureuse élue ? Il s'agit de Julia Paredes ! Après avoir vécu une petite idylle sur le tournage des Marseillais et les Ch'tis vs le Reste du monde, ils ont l'air d'avoir remis le couvert.

Au coeur des rumeurs, Gabano Manenc et Julia Paredes ne se sont jamais exprimés sur la nature de leur relation. Pourtant, il n'y a (presque) plus de doute, ils nagent ensemble en plein bonheur. Ils s'affichent, à présent, très proches sur Snapchat et se sont retrouvés à Toulouse. Le 10 mai 2018, c'est sur son compte Instagram que le jeune homme de 34 ans publiait une photo adorable de lui avec la jolie brune. "On peut dire ce qu'on veut !! Va trouver une Maman aussi Sexy que @julia_paredes_off... Et surtout un 'jeune papa, célibataire, intelligent, beau, intellectuel et surtout qui n'est pas macho'... Hahaha #BANGBANG #GABANO #JULIA", écrivait-il en légende.