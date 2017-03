Gabano (Les princes...) séparé de Vanessa Lawrens : "Je suis célibataire"

C'est désormais officiel : Gabano Manenc (33 ans) et Vanessa Lawrens (28 ans) ne sont plus ensemble.

C'est sur sa page Facebook, où il communique beaucoup avec ses fans, que l'ex-beau gosse des Princes de l'amour 3 et 4 (W9) a annoncé sa rupture avec la candidate des Anges 5 et 6 (NRJ12) et de La Villa des Coeurs Brisés 2 (NT1) le 12 mars 2017.

"Bon on va officialiser un peu... JE SUIS CELIBATAIRE ! Ce qui veut dire que j'ai une place qui se libère dans mon appartement !!!", a publié Gabano Manenc. Bien entendu, de nombreux internautes ont tenu à réagir suite à cette annonce. "Le mec dit 'une place se libère' comme si on était des objets et les filles elles accourent toutes... mon dieu comment voulez-vous que les hommes nous respectent alors que vous-même vous ne le faites pas ? Ça me désespère", "En même temps quand on choisit des nanas superficielles... La simplicité ce n'est pas mal aussi", "C'est dommage vous étiez tellement beaux ! mais je ne comprends pas comment tu fais pour déjà tourner la page alors que tu disais être amoureux ?"

Il y a quelques jours, nos confrères de Public annonçaient déjà que Vanessa Lawrens et Gabano étaient en froid. "Ils se sont disputés, ne se comprennent plus. Gabano en a un peu marre de Vanessa. Ils ne s'entendent plus. Gabano a recontacté Naomi, sa prétendante des Princes de l'amour 4, il se confie beaucoup à elle", signalaient-ils.