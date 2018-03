Gabano séparé de Nadège Lacroix : "On ne faisait que s'engueuler !"

Nadège Lacroix (gagnante de Secret Story 6 sur TF1) a récemment annoncé sur Snapchat la fin de son idylle avec le beau Gabano. Histoire d'être transparent avec ses fans, le beau brun de 34 ans a pris la parole ce 24 mars 2018 afin de dévoiler les raisons de cette séparation...

"On s'est séparé d'un commun accord, ça ne marchait plus du tout. On ne faisait que s'engueuler. On se voyait juste en booking et on n'était plus sur la même longueur d'onde. Il fallait arrêter avant qu'on se déchire, donc ça ne servait à rien de détruire cette amitié pour une histoire d'amour qui finalement n'était plus d'actualité. Nadège, je l'aime beaucoup, mais nous n'avons pas les mêmes objectifs professionnels ni les mêmes caractères. Elle est pas facile à vivre et moi non plus ! (...) Je pense qu'on va rester amis, mais notre relation a assez duré", a indiqué le beau gosse sur son compte Snapchat.

Pour rappel, la jolie blonde de 31 ans avait quant à elle indiqué le 19 mars dernier : "Pour préserver notre amitié, nous avons décidé de mettre un terme à notre relation amoureuse... Je suis à nouveau célibataire !" Une révélation qui avait déçu certains de ses fans qui ne souhaitent que son bonheur.

C'est sur le tournage de La Villa des coeurs brisés 3 (TFX) que Nadège et Gabano, venus en tant qu'amis, étaient rapidement devenus amants. Seulement voilà, ce rapprochement n'avait pas duré et ce n'est qu'une fois loin des caméras que les deux jeunes gens avaient remis le couvert... jusqu'à ce mois de mars 2018.