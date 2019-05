Gabriel Diniz : Mort à 28 ans du chanteur brésilien dans un crash

Gabriel Diniz, chanteur brésilien très populaire, est mort le 27 mai à seulement 28 ans. Le jeune homme se rendait à la fête d'anniversaire de son amoureuse Karoline Calheiros à bord d'un avion qui s'est écrasé vers Sergipe, au Brésil.

"C'est avec une immense peine que nous pouvons confirmer la mort de Gabriel Diniz et des membres de l'équipage", a simplement fait savoir son staff au site américain Us Weekly. Le chanteur, accompagné de deux personnes - les pilotes Linaldo Xavier et Abraão Farias-, était à bord d'un petit appareil parti de la ville de Salvador en direction de Maceió, une magnifique bourgade au bord de l'eau un peu plus au nord-est, le long de la côte. L'avion s'est écrasé dans la ville de Porto Do Mato, vers Estância, dans la région de Sergipe. L'avion doit être analysé par les enquêteurs pour déterminer s'il s'agit d'une erreur humaine ou d'une défaillance technique.

Gabriel Diniz, qui avait pris l'avion après un concert à Feira de Santana, se rendait à l'anniversaire de sa compagne Karoline Calheiros, une psychologue qui fêtait ses 25 ans. Le jeune couple était ensemble depuis trois ans. La demoiselle a désactivé son compte Instagram suite à cette tragédie.

Peu connu hors des frontières de son pays, Gabriel Diniz était toutefois très populaire chez lui. Le regretté chanteur aux 4,7 millions d'abonnés sur Instagram avait notamment sorti la chanson Paraquedas en 2016 et, récemment, le titre Jenifer, dont le clip a été vu 237 millions de fois.