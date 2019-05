Gabriel et Florian (Pékin Express) : Leur nouveau projet d'aventure

Gabriel Martin et Florian Lambolez n'ont pas remporté Pékin Express 2018. Ils ont en revanche gagné une belle amitié. Les anciens candidats de M6 ont participé ensemble à l'émission alors qu'ils ne se connaissaient pas. Et depuis, ils ne se quittent plus ! Les deux acolytes viennent d'ailleurs de dévoiler leur tout nouveau projet en commun, un programme d'aventure diffusé sur Youtube.

L'émission, baptisée Les Intercepteurs, est une création originale produite par Antoinette Production. C'est Gabriel qui en a eu l'idée. Le pitch ? "Un binôme, une mission : terminer le parcours sans se faire intercepter par le binôme concurrent, celui des intercepteurs", explique le communiqué.

Le premier épisode a été tourné dans les Vosges, la région d'origine de Florian. Il a été dévoilé sur Youtube le 7 mai 2019. "Il faut regarder Les Intercepteurs car on retrouve tous les codes de ce qu'on aime dans l'aventure à la télévision. Ce jeu est complètement nouveau et nous ressemble. On ne s'ennuie jamais, les paysages sont magnifiques et les candidats très attachants", explique Gabriel. Le duo, qui co-anime le jeu, espère prochainement tourner le deuxième numéro des Intercepteurs et ne sont pas peu fiers du lancement de l'émission.

Pour rappel, Florian et Gabriel sont arrivés lors de la deuxième étape de Pékin Express 2018 afin de remplacer Elodie et Gaëlle. Ils sont allés jusqu'en finale mais se sont malheureusement inclinés face à Didier et Christina.

Le premier épisode des Intercepteurs est à découvrir dans notre player.