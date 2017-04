Gabriel-Kane Day-Lewis amoureux : Il file le parfait amour avec une bombe !

Mais alors, qui est Laura Bensadoun ? Encore étudiante, Laura est la fille de Michel Bensadoun, un docteur en médecine qui a débuté en tant que praticien avant de se tourner vers l'industrie pharmaceutique et de grimper les échelons avec un goût certain pour le marketing. De son papa philanthrope et passionné de digital, Laura a aussi hérité d'un amour pour les animaux ainsi que d'un appétit pour la communication. Alors qu'elle est mannequin depuis quatre ans chez Major Model Management, Laura est également étudiante à l'École française des attachés de presse (EFAP) et est en train de terminer un stage en tant que chargée de casting chez Studio 89 Productions, une société qui produit des émissions comme Top Chef, Un dîner presque parfait ou encore Chasseurs d'appart.