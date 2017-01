Gabriel-Kane Day-Lewis : Le fils d'Isabelle Adjani a pris un gros coup de soleil

Après avoir mené une belle année 2016, riche en émotions et en projets, Gabriel-Kane Day-Lewis a décidé de prendre le large. Le fils d'Isabelle Adjani et de l'acteur britannique Daniel Day-Lewis est actuellement en vacances. Pour le passage en 2017, le jeune homme de 21 ans s'est envolé pour les Maldives, avec quelques amis. Des vacances sous le signe du repos même si GabKane a bien promis à ses fans et nombreuses admiratrices (teurs) que 2017 serait synonyme de "nouvelle musique".

Sur son compte Instagram, le beau gosse a posté de nombreuses photos assez égocentriques de son séjour paradisiaque. Parmi elles, on trouve un cliché amusant du mannequin posant avec sa gueule d'ange, torse nu... Alors ce n'était pas pour montrer ses muscles certains, mais plutôt pour se moquer de lui-même. "Je me suis endormi sur la plage et, maintenant, je suis une écrevisse", ironise celui qui a effectivement un sacré coup de soleil...