Gabriel-Kane Day-Lewis : Torse nu et très tatoué pour son anniversaire !

Longtemps marginalisé et méprisé, le tatouage est devenu un accessoire de mode - certes indélébile - indispensable ! David Beckham (imité par son fils Brooklyn), Justin Bieber et Rihanna en possèdent des dizaines. Gabriel-Kane Day-Lewis n'a rien à leur envier et le prouve sur les réseaux sociaux, où il a publié une photo de ses nombreux dessins...

Comme de nombreuses célébrités, Gabriel-Kane Day-Lewis est accro à l'encre ! Sa dernière photo mise en ligne sur Instagram, ce dimanche 9 avril, en atteste. Le fils des acteurs Isabelle Adjani et Daniel Day-Lewis y pose torse nu sur un balcon, assis sur une chaise et contemplant deux ballons de baudruche.

"22" écrit Gabriel-Kane en légende, indiquant à ses plus de 60 000 followers son nouvel âge. Le jeune homme aurait ainsi fêté son anniversaire ce week-end en toute simplicité, avec des ballons et un bouquet de fleurs.

Le mannequin et chanteur récemment vu aux fashion weeks de Paris et Milan possède des tatouages sur la poitrine, les deux bras et l'estomac. Ils apparaissent sur les images de ses dernières parutions presse, pour les magazines Document et DSection.