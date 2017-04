Gabriel-Kane, tendre avec Isabelle Adjani : "Maman, tu me manques"

Gabriel-Kane Day-Lewis, 21 ans, a beau être aujourd'hui très indépendant avec sa vie à New York, son appartement et ses contrats en mannequinat et musique, cela ne l'empêche pas d'être "le fils à sa maman". Profondément attaché à sa mère Isabelle Adjani, il ne manque jamais une seule occasion de le signifier sur les réseaux sociaux – alors qu'il ne s'affiche et ne mentionne jamais son père, Daniel Day-Lewis. GabKane a fait une touchante déclaration sur Instagram.

Entre deux publications, le jeune homme a laissé parler sa sensibilité et son coeur en postant une adorable photo de lui et sa mère débordant de complicité. En légende, il écrivait : "Tu me manques mam." C'était déjà dans les bras de cette même femme qu'il posait en 1995, huit mois après sa naissance, en couverture de Paris Match. Une mère dont il sera pourtant séparé durant l'adolescence, lorsque Gabriel-Kane part vivre au fin fond de l'Irlande avec son père. "Ça n'était pas ma décision, mais celle de ma mère. J'ai dû m'adapter. Ce fut un choc, culturel et émotionnel. Il n'y avait pas grand-chose à faire où je vivais, je m'enfermais dans ma chambre et je travaillais ma musique", avait-il raconté à Match.