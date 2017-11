Gabriel-Kane : Torse nu et tatoué, le fils d'Isabelle Adjani gâte ses followers

Les réseaux sociaux ont révolutionné la société et l'industrie de la mode, et les enfants de stars les manient à merveille ! La preuve en image avec le fils d'Isabelle Adjani et Daniel Day-Lewis, qui régale ses près de 70 000 abonnés Instagram en y publiant les photos de son quotidien.

Sur la dernière en date, Gabriel-Kane pose torse nu, dévoilant ses tatouages intrigants...

L'image est apparue sur le feed de Gabriel-Kane Day-Lewis ce dimanche 12 novembre. Le chanteur et mannequin de 22 ans y pose le T-shirt retourné, permettant ainsi à ses followers de disséquer ses nombreux tatouages et de découvrir sa pilosité abdominale. En légende, Gabriel-Kane écrit "(handy)capable", un jeu de mots composé de handy, "habile" en français, et handicapé, allusion à sa blessure à la main.

Malgré le bandage, Gabriel-Kane maîtrise le selfie miroir !