Gabriele Grunewald, morte à 33 ans : La lettre poignante de son mari

Voilà dix ans que les médecins ont diagnostiqué une forme rare de cancer à Gabriele Grunewald. La spécialiste du demi-fond est morte à 33 ans mardi 12 juin 2019, au sein du centre de soins palliatifs de l'hôpital de Minneapolis (Minnesota). Sa carrière décolle dans les années 2000 et Gabriele, qui courait à l'époque sous son nom de jeune fille, Anderson, était une véritable révélation de la course.

Seulement, lorsqu'elle a 22 ans, on lui diagnostique une forme rare de cancer de la glande salivaire. Malgré de lourds traitements, Gabriele remporte le titre américain du 3 000m américain en 2014. Tout semblait aller mieux, jusqu'à ce que les médecins découvrent que le carcinome adéoïde kystique est réapparu, juste après avoir disputé deux épreuves aux sélections olympiques. Elle disputera sa dernière compétition en 500 m lors des championnats des États-Unis.

"La vie t'a donné la plus difficile des tâches"

Sa santé a décliné à partir de 2018, mais elle continuait de courir avec son mari. Sur le compte Instagram de la jeune femme, on peut encore voir ces belles images de leurs footings. C'est d'ailleurs sur le réseau social que Justin a décidé de lui rendre hommage, en publiant une lettre poignante qu'il lui avait écrite quelques années avant sa mort. "Merci de m'avoir montré ce que c'était d'être en vie. Même si je ne l'ai pas toujours montré, j'ai chéri chaque seconde. Que nous soyons en train de courir, de découvrir une nouvelle série Netflix ou juste en train de traîner au lit. Rien ne surpasse le sentiment que j'ai lorsque je te vois sourire", écrit-il.

"Je sais que la vie est effrayante et que nous avons gagné à la loterie de l'incertitude, et ce n'est pas juste, mais j'ai quand même choisi cette vie incertaine. (...) Je sais que la vie t'a donné la plus difficile des tâches, celle de rester forte malgré ces énormes doses de peur. La tâche de sourire lorsque ta gorge te pétrifie de douleur et que tes yeux veulent pleurer. (...) Il n'y a pas de mots dans le dictionnaire pour ce que tu subis ou ce que tu es. Le mot courage n'est pas assez fort en comparaison de ce que tu es pour moi et tant d'autres gens. Les gens ne se rappelleront pas de tes courses, mais de cette fille qui n'a jamais abandonné ni perdu espoir. Je t'aime", a t-il déclaré.

Justin et Gabriele ont créé ensemble l'association Brave Like Gabe ("Courageuse comme Gabi" en français), qui vient en aide aux malades du cancer par le biais de l'exercice physique.