Gabriella Windsor : Sa tiare a échappé au pire le jour de son mariage royal

Lady Gabriella Windsor a frôlé la catastrophe à deux reprises lors de son mariage royal avec Thomas Kingston, célébré le 18 mai 2019 en la chapelle St George de Windsor. Dans une nouvelle interview accordée au magazine Hello!, ce 7 juillet, la fille du prince Michael de Kent revient sur ses noces et raconte comment elle a failli faire tomber sa tiare en pleine cérémonie.

En plus de sa jolie robe en dentelle signée Luisa Beccaria, la Britannique de 38 ans portait une tiare sertie de diamants de style russe à franges. Un véritable bijou de famille puisqu'elle a été portée par sa grand-mère, la princesse Marina, duchesse de Kent, puis par sa mère, la princesse Michael de Kent, pour leurs propres mariages. Mais la mariée a eu une belle frayeur lors de son arrivée à la chapelle : "Soudain, j'ai senti ma tiare tirer vers l'arrière et dans ces moments de stress, j'ai pensé qu'elle allait tomber avec fracas, s'est-elle souvenue. Mes petites demoiselles d'honneur ont accidentellement marché sur mon voile de tulle très transparent de 6 mètres. J'ai ralenti jusqu'à ce qu'elles ne soient plus dessus, mais ça s'est reproduit. Heureusement, mon coiffeur avait bien épinglé la tiare et c'est resté en place."