Gabrielle Lazure agressée sexuellement et droguée : "J'ai pardonné à ma mère"

En plus d'incarner Marie dans Un si grand soleil (la nouvelle série de France 2 diffusée du lundi au vendredi à 20h40), Gabrielle Lazure (61 ans) a publié son propre livre, Maman... cet océan entre nous. Elle y fait des révélations choc sur son enfance mouvementée rythmée entre agression sexuelle, drogues et relations compliquées avec sa mère, Martha.

Lors d'un entretien avec Télé Poche, Gabrielle Lazure est revenue sur les moments les plus sombres de son existence. Dans son ouvrage, elle révélait déjà son quotidien "noir" en compagnie de sa mère, disparue en 2009. "Elle m'a eue à 24 ans, moi, j'ai eu ma fille à 43 ans (Emma, 18 ans, NDLR). Contrairement à elle, j'ai eu le temps de faire le ménage pour ne pas répéter des mauvais schémas", a-t-elle confié à nos confrères. L'actrice en a aussi profité pour revenir sur ce jour où sa mère s'est masturbée devant elle : "J'étais très petite. Elle ne s'est pas rendu compte que c'était inapproprié. Elle avait mis une couverture. Pour elle, c'était juste un moment de détente. Même plus âgée, elle m'a raconté qu'elle utilisait des petites boules chinoises parce que le fait d'avoir des orgasmes rendait plus créatif."

Vient ensuite le moment où la mère de Gabrielle Lazure lui proposait de se droguer : "Elle trouvait les expériences avec les drogues enrichissantes. (...) Elle disait que ça ouvrait la conscience." L'actrice de 61 ans a également donné des détails sur son agression sexuelle. Alors qu'elle n'avait que 9 ans, cette dernière a été abusée par le fils de l'un des amants de sa mère. "C'était des caresses non souhaitées. Je n'ai jamais pu le retrouver, même avec les réseaux sociaux. Je ne l'ai jamais dit à ma mère. On n'avait ni échanges ni complicité", a-t-elle assuré.

Malgré tous ces événements effroyables, Gabrielle Lazure affirme avoir "pardonné sa mère". La comédienne espère qu'avec son livre si intime elle touchera les gens, et surtout ceux qui ont vécu une enfance similaire. "Je ne suis pas la seule à avoir grandi avec une mère narcissique qui ne pensait qu'à elle."

