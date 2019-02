Gad Elmaleh : Accusé de plagiat, il contre-attaque et fait supprimer des vidéos

Lassé d'être au coeur d'accusations de plagiat, Gad Elmaleh a choisi de placer l'affaire entre les mains de la justice.

L'humoriste de 47 ans, qui a été mis en cause pour plagiat dans deux vidéos de CopyComic – blogueur qui dit dénoncer les humoristes qui se copient entre eux –, n'a plus l'intention de se laisser faire. Après avoir réagi en reprenant les traits de son personnage Chouchou au début du mois, Gad Elmaleh, avec sa société de production KS2, a demandé à son avocate Me Isabelle Wekstein de faire en sorte que les vidéos s'en prenant à lui soient supprimées pour "atteinte aux droits voisins du droit d'auteur".

Twitter a immédiatement supprimé les tweets des vidéos comparant les sketchs de l'humoriste français à ceux d'humoristes étrangers. L'avocate de Gad Elmaleh a également demandé au réseau social de lui fournir l'identité et les coordonnées de l'internaute ayant créé le compte CopyComic Videos.

Pour la personne se cachant derrière CopyComic, le fait que Gad Elmaleh demande la suppression des vidéos mettant en avant ses éventuels plagiats est "étonnant". "Il tient donc au respect de son droit d'auteur, moins à celui des autres", a ironisé dans les colonnes du Parisien celui qui s'en est aussi pris à Tomer Sisley, Jamel Debbouze, Michaël Youn, Malik Bentalha... Il a aussi tenu à répondre directement à l'humoriste sur son compte.