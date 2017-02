Gad Elmaleh au Carnegie Hall : Succès total face aux stars américaines

Gad Elmaleh a réalisé son rêve ! Samedi 11 février, l'humoriste de 45 ans a fait vibrer la prestigieuse salle du Carnegie Hall à New York avec son show, Oh My Gad. Une étape qui résonne comme "un aboutissement", après 18 mois d'aventure américaine.

Hier soir, la salle était remplie (les 2 800 sièges étaient occupés) par un public conquis et composé de nombreuses personnalités. Les stars ont en effet délaissé les soirées de la Fashion Week pour écouter les vannes, servies en anglais, de l'humoriste préféré des Français. Ainsi, Sarah Jessica Parker, Jessica Chastain, Julianna Margulies, la créatrice de mode Diane von Furstenberg, accompagnée de son époux, le magnat des médias Barry Diller, ont fait le déplacement.