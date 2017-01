Gad Elmaleh avec son fils Noé et tonton Jamel : La détente avant le grand saut

La chaîne américaine NBC diffuse le Saturday Night Live depuis quarante ans, un show bourré d'humour et d'irrévérence qui a vu éclore les plus grands talents américains du rire. Le concept traverse désormais l'Atlantique et se voit adapté pour la télévision française, sur M6. C'est Gad Elmaleh qui a été choisi pour jouer les maîtres de cérémonie au cours de ce premier numéro visible ce jeudi 5 janvier et retransmis en direct depuis l'Élysée-Montmartre.

Comme l'original américain, l'émission s'inspire de l'actualité dans des sketchs et autres parodies, en faisant participer des invités dont l'humour est la spécialité : Kev Adams – son complice des spectacles Tout est possible –, son frère Arié, Charlotte Gabris, Élodie Fontan, Fatsah Bouyahmed, Ahmed Sylla, Malik Bentalha, Marc-Antoine Le Bret, Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti, Vincent Desagnat et en spécial guest, Jamel Debbouze. Ce dernier s'opposera à Gad pour un débat des primaires, preuve que comme son aîné américain, le show surfera sur l'actualité politique.