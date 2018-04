Gad Elmaleh charmé par Kelly Vedovelli ? Il dévoile tout !

Lundi 2 avril 2018, Gad Elmaleh était l'invité de l'émission radio Swift en direct. Et l'humoriste de 46 ans n'a pas échappé à une petite question sur Kelly Vedovelli.

Pour rappel, le 11 décembre dernier, l'acteur discutait pour la première fois avec Kelly Vedovelli au téléphone, en direct, dans Touche pas à mon poste (C8). Le lendemain, Cyril Hanouna révélait que la belle DJ avait reçu un bouquet de fleurs de sa part. "C'était bon de te parler, signé G", pouvait-elle lire sur la carte qui l'accompagnait.

Quelques jours plus tard, on apprenait que Kelly avait également reçu une boîte de chocolats, toujours envoyée par Gad Elmaleh ainsi qu'un coffret parfum Very Irre­sis­tible de la marque Given­chy. S'il n'avait jamais réagi sur le sujet, celui qui a refusé Danse avec les stars a accepté d'en dire un peu plus sur radio VL. L'occasion de révéler toute la mise en scène !

"Je la trouve assez jolie, en vrai, physiquement, après je lui ai jamais parlé. (...) Je fais une vanne au téléphone – je vous promets je vais tout vous dire –, je fais une vanne, je dis 'je voudrais lui parler' (...). L'idée d'envoyer les cadeaux, ça vient de moi. Mais tout ce qui a été fait après, les petits mots... c'est pas moi qui les ai faits", a-t-il admis. Et d'ajouter : "J'ai participé. (...) J'ai été avec eux, mais y avait d'autres gars, (...) c'est Cyril." Et quand on lui demande si Kelly Vedovelli lui plaisait réellement, l'humoriste répond : "Non, attends, elle est très jeune, non. Elle est mignonne mais c'était un jeu. (...). En fait, si ça avait marché, je t'aurais pas dit ça. (...) Je me suis pris un vent, peut-être."

Vous savez tout !