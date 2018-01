Gad Elmaleh embarque ses parents dans son "American Dream"

Gad Elmaleh a passé trois ans à jouer en anglais aux États-Unis. Il a pu compter sur la présence des francophones dans de grande villes mais il est aussi allé chercher les Américains à Houston ou Pittsburg. En tout, cela représente 164 représentations de son spectacle Oh my Gad, dont un passage dans le mythique Carnegie Hall à New York, devant plus de 80 000 spectateurs (dont la talentueuse Jessica Chastain) partout sur le territoire américain. Cette aventure, cet American Dream, sera contée dans la nouvelle série de l'humoriste à laquelle sa famille prendra part.

Gad Elmaleh l'annonce dans les pages du Figaro ce mardi 9 janvier 2018. Sa collaboration avec Netflix prend un nouveau tournant : "En mai, je vais tourner en anglais une série autobiographique de huit épisodes de trente minutes pour Netflix. Cette série va me donner beaucoup d'exposure' [prononcé avec l'accent américain selon Le Figaro, NDLR]. Ce sera l'histoire de mon American Dream, bla bla bla tout ça mais également une histoire de famille émouvante. Mes parents joueront leur propre rôle." C'est une nouvelle série américaine qui effacera sûrement son expérience sur la désastreuse série Amazon de Woody Allen, Crisis in Six Scenes.

L'entente entre l'humoriste français et Netflix est au beau fixe. En plus de cette série, le service de streaming proposera bientôt son spectacle anglophone : "Jusqu'à présent, Netflix diffusait mes shows en français sous-titré. Là, c'est directement en anglais, dans 180 pays. Cela va me permettre de partir pour la première fois en tournée en Europe au printemps 2018. Je vais jouer à Anvers, à Copenhague, à Stockholm, villes où le public à l'habitude de voir des spectacles en anglais."

Dans cette longue interview pour Le Figaro, Gad Elmaleh évoque aussi les différences entre les humoristes français et les rois américains du stand-up et ce qu'ils ont à apprendre les uns des autres. Gad raconte aussi les coulisses des talk-shows auquel il a participé comme ceux de Seth Meyers (NBC), qui présentait les Golden Globes 2018 dimanche soir, et de Stephen Colbert (CBS) : "Leurs studio sont très petits. Les Américains sont extrêmement efficaces et professionnels. Avant l'émission, on discute du sketch que je vais faire et j'envoie le texte au producteur. Il le renvoie avec des commentaires. Il vous demande de jouer le texte avec ses notes dans un comedy club. Il faut filmer et lui envoyer le résultat. Ensuite, il vient avec son équipe vous voir jouer sur scène. Quand j'arrive sur le plateau télévisé, il n'y a aucune surprise." On repassera pour la spontanéité, mais c'est ce qui fait sans doute la qualité de ces late shows. Gad Elmaleh fera d'ailleurs bientôt celui de Jimmy Fallon (BNC), qui avait adoré recevoir récemment Philippe Katerine, et il rêve de faire les émissions d'Ellen DeGeneres et du mythique Saturday Night Live. C'est tout ce qu'on lui souhaite...