Gad Elmaleh en tournée : Son fils Noé l'accompagne pour son show en Norvège

L'acteur aura encore 19 dates entre l'Europe, les Etats-Unis et l'Asie. Après Oslo, il s'envolera vers Copenhague (30 septembre) et Londres (4 octobre). Il sera de retour de l'autre côté de l'Atlantique pour un spectacle à Washington (10 octobre) et passera notamment par Chicago (19 octobre) et Portland (9 novembre) avant de conclure cette série à Dubaï (11 décembre).