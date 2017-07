Gad Elmaleh et Arié parlent de leur relation : "Ça nous arrivait de nous battre"

A l'occasion de la sortie en salles du film d'animation Moi, moche et méchant 3, dans lequel ils prêtent respectivement leur voix aux jumeaux Gru et Dru, Gad et Arié Elmaleh se sont confiés auprès du magazine Télé Star pour évoquer leur relation fraternelle.

Avec beaucoup de décontraction, l'humoriste de 46 ans et l'acteur de 42 ans ont ainsi expliqué que l'exercice du doublage avait été très ludique pour eux. "Comme on a des voix très similaires Gad et moi, j'ai pris comme base sa voix de Gru pour composer celle de son frère Dru, plus chantante", a expliqué Arié. La ressemblance est tellement frappante que le papa de Noé Elmaleh (16 ans) s'imagine jouer des tours à leurs proches. "Au téléphone, si je dis à ma mère : 'Bonjour, c'est Arié', elle peut me confondre avec lui. Après, dès que je vais commencer à parler, elle va tout de suite savoir que je mens", a-t-il ajouté.

Lancé, le showman a poursuivi l'entretien en affirmant qu'il entretenait une relation très particulière avec son petit frère. "Un jour, on a envie de s'embrasser, un autre, on a envie de se mettre un coup de poêle à frire sur la tête. Tantôt on a envie de partir ensemble en voyage, tantôt on ne veut plus jamais en parler", a déclaré Gad Elmaleh. Pour autant, les deux comédiens ont "toujours eu énormément de complicité" et "des délires communs", même s'il leur arrivait parfois de se "battre". Au final, c'est un regard bienveillant que chacun porte sur l'autre. "Ça a toujours été une référence d'avoir un grand frère charismatique. Le regard que Gad portait sur moi a toujours été important à mes yeux. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait", a conclu Arié Elmaleh.

