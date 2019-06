Gad Elmaleh et Charlotte Casiraghi : Rare vidéo de leur fils Raphaël

Une pause détente en famille, bien loin des accusations de plagiat dont Gad Elmaleh fait l'objet sur Twitter et la chaîne YouTube CopyComic. Ce lundi dans Le Parisien, Muriel Robin s'est justement exprimée sur la question en affirmant n'être que peu convaincue par la défense de l'humoriste : "Ça s'appelle du vol intellectuel. Je n'ai rien contre ceux mis en cause, mais Gad, par exemple, pourquoi il n'admet pas simplement ? Elle est bizarre, sa défense, dire que ça appartient à tout le monde, que c'est de l'observation. Ce n'est pas vrai, pas le même geste, le même mot, le même truc, non !"

Gad Elmaleh est actuellement sur scène dans la pièce L'Invitation avec Philippe Lellouche et Lucie Jeanne au théâtre de la Madeleine, reconduite jusqu'à l'automne prochain.