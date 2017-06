Gad Elmaleh et Patrick Bruel réunis pour une "merveille" et Sophia Loren

Il y en a qui voient les choses en grand, à l'instar de l'entreprise MSC. La firme, de son nom complet Mediterranean Shipping Company, en a fait la démonstration samedi 3 juin 2017 en inaugurant son Meraviglia, le plus gros paquebot européen jamais construit. Trois jours après avoir quitté les chantiers navals STX de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), le navire est arrivé au Havre où il a été baptisé – à l'occasion du 500e anniversaire du port normand - par Sophia Loren, la marraine du bateau. L'iconique actrice italienne a ainsi coupé le fameux ruban, activant le mécanisme faisant s'écraser la traditionnelle bouteille de champagne sur la coque. Mais la star du 7e art n'était pas la seule vedette de la soirée.

En effet, histoire d'asseoir un peu plus sa suprématie sur le business de la croisière en Europe, et pour fêter l'arrivée de ce magnifique bijou naval, MSC a convié de nombreux invités, réunissant par exemple Gad Elmaleh et Patrick Bruel sur la même scène. Le premier a assuré le spectacle tout en humour, tandis que le second a poussé la chansonnette, sous les yeux de quelques people bien connus de tous, de Pascal Elbé à Armelle en passant par Antoine Duléry et sa femme Pascale Pouzadoux, Audrey Fleurot, Estelle Denis, Stéphane Freiss et sa femme Ursula, Frédérique Bel, Aïda Touihri (qui a affiché son petit baby bump), les Kids United ou encore la chef étoilée Hélène Darroze (qui a d'ailleurs signé un deal pour nourrir les bouches les plus aisées du bateau)... Gianni Onorato, le président-directeur général de la compagnie MSC Croisières, était de la partie avec sa femme, tout comme le président exécutif de la boîte, Pierfrancesco Vago.

Inauguré par Emmanuel Macron le 31 mai dernier, le MSC Meraviglia est un géant des mers de 315m de long et 65m de haut, lourd de 171 598 tonnes et pouvant accueillir 5 700 passagers. Il naviguera d'abord en Méditerranée jusqu'à la fin de l'année 2017, avant de grimper en Europe du Nord pour 2018. En 2019, il rejoindra ses confrères à Miami, pour des croisières dans les Caraïbes.