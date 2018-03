Gad Elmaleh et Raphaël, 4 ans : "Je suis son père et je ne suis pas là"

Actuellement à l'affiche sur la plateforme Netflix avec son dernier spectacle dans la langue de Shakespeare, American Dream, Gad Elmaleh a fait part de ses états d'âme de père de famille frustré. Dans une interview accordée à French Morning, l'humoriste, comédien et réalisateur s'est épanché sur les conséquences directes de son American Dream.

"Le plus difficile dans cette aventure, c'est que ma famille me manque", reconnaît-il en avouant que son talon d'Achille, c'est bien son fils de 4 ans, Raphaël, fruit de ses anciennes amours avec Charlotte Casiraghi. "Je peux gérer Pittsburgh à minuit tout seul, mais quand mon fils me manque, je ne peux pas m'y faire, quel que soit l'endroit. Même dans la ville la plus sexy et amusante, quand mon fils me manque, je me sens bête. Je suis son père et je ne suis pas là. Mais c'est la vie", déclare-t-il avec sincérité.

De quoi aussi expliquer que Gad Elmaleh se dévoile de plus en plus en papa sur Instagram, mettant en scène régulièrement son petit garçon, comme récemment lors de vidéos en story où Raphaël apparaissait de dos. Gad est également le père de Noé, 17 ans, dont la maman est la comédienne Anne Brochet.

L'humoriste s'est également confié sur sa réussite. Avec modestie, il avoue ne pas savoir s'il a réalisé son rêve américain, mais il s'est donne les moyens tout en reconnaissant qu'il ne boxait pas dans la même catégorie que les autres monstres sacrés du stand-up. "Je suis qui je suis, je ne deviendrai jamais un comique américain", dit-il notamment. Gad veut se "lancer des défis" et lorgne déjà du côté de Broadway ou d'Hollywood. D'ici là, il aura sorti avec Netflix la série Huge in France. Un projet encore très autobiographique. "C'est l'histoire d'un père qui veut reprendre contact avec son fils, et connaît un choc culturel. Il joue le rôle de parent avec une ex, reprend la comédie et fait du dating – un dernier point qui est difficile pour moi aux US", raconte l'intéressé. Et d'ajouter : "Tout ce que j'ai écrit dans ma carrière est autobiographique." Peut-être sera-t-il bientôt question de Raphaël...