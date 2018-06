Gad Elmaleh fier de son fils Noé, jeune diplômé : "Mon fiston d'amour"

Mannequin évoluant depuis quelques petites années au sein de l'agence Success Models, le grand frère de l'adorable Raphaël (4 ans, dont la maman est Charlotte Casiraghi) reste très discret sur les réseaux sociaux et n'a jamais évoqué en public ses ambitions ou ses "rêves". Difficile donc de savoir vers quelle voie il compte se tourner maintenant qu'il quitte le lycée.

En février dernier sur le plateau de Quotidien, Gad Elmaleh s'était ému du début de parcours de son fiston dans le milieu de la mode. "C'est un mélange de sentiments que j'ai parce que c'est à la fois une grande fierté, parce que c'est mon fiston et que je l'adore, et en même temps c'est de la mode et des défilés de mode dont je me suis moqué toute ma vie. Donc j'ai deux émotions qui sont un peu contradictoires, mais il a beaucoup d'humour et c'est génial", avait-il confié.