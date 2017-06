Gad Elmaleh : Méchant moche au côté de son frère Arié et son fils Noé

Après un véritable succès à l'international avec pas moins de trois films (Moi, moche et méchant 1 et 2, Les Minions) ayant rapporté près de 2,7 milliards de dollars, la franchise Universal voit son dernier-né, Moi, moche et méchant 3, sur le point d'imiter ses prédécesseurs. Attendu en France pour le 5 juillet, le film d'animation s'offrait une avant-première parisienne, mardi 27 juin, sur les Champs-Élysées, avec toute l'équipe réunie.

Les fans de Gru, ses filles et ses minions, ont ainsi pu applaudir Gad Elmaleh, voix du méchant devenu gentil papa poule depuis le premier volet, mais pas seulement. L'acteur et humoriste qui double Steve Carell dans la version française, était accompagné de son frère Arié Elmaleh, lequel campe à l'écran le propre frère de Gru, l'excentrique et pétillant Dru. Les deux frangins se sont donc retrouvés sur tapis rouge, sous les yeux de Noé Elmaleh, le fils de Gad. Le jeune mannequin avait fait le déplacement de Los Angeles pour soutenir son père et son oncle.

Audrey Lamy, qui a fait l'actualité pour son départ de Scènes de ménages, était également de la partie. L'interprète de Lucy (l'amoureuse de Gru) était au côté de David Marsais, deuxième poumon du Palmashow et ici voix du méchant complètement barré Balthazar Bratt. Pierre Coffin, le réalisateur français de la franchise, complétait le tableau.

L'histoire de Moi, moche et méchant 3 : Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver une nouvelle voie, un mystérieux individu se présente pour l'informer du décès de son père. Dans la foulée, il lui annonce l'existence d'un frère jumeau prénommé Dru qui a exprimé le désir de le rencontrer.