Gad Elmaleh, papa heureux : Bel instant de complicité avec Noé à L.A.

De Paris à Los Angeles, le duo Elmaleh affiche toujours le même sourire. Après avoir passé quelques jours dans la capitale française, le temps de fêter les 3 ans de son fils Raphaël (né de sa relation avec son ex-compagne Charlotte Casiraghi, et d'animer le tout premier numéro du Saturday Night Live version française sur M6, Gad Elmaleh a quitté l'Hexagone direction les États-Unis. Le comique et acteur de 45 ans a passé le week-end à Los Angeles avec son fils Noé, 16 ans. L'aîné de Gad Elmaleh vit en Californie avec sa maman, Anne Brochet, et sa demi-soeur, Josépha.

Tous les deux passionnés de sport, père et fils ont profité de ce nouveau moment ensemble pour aller voir un match des Lakers vendredi dernier, le 14. Dans les tribunes du Staples Center, Gad Elmaleh n'a pas manqué de prendre un selfie avec son fiston, tendre photo complice que le comédien a partagée sur sa page Instagram il y a quelques heures. "Boyzz night with my big boy @noeelmaleh", l'a-t-il légendée.

La tête coiffée d'une casquette, Gad Elmaleh prend le selfie, Noé affichant un franc sourire. La ressemblance est toujours aussi frappante, père et fils ont le même regard.