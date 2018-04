Gad Elmaleh retrouve son fils Raphaël : Tendre étreinte et jet privé

Il a fait danser Jimmy Fallon

L'american dream de Gad Elmaleh impliquait de participer à l'un des plus célèbres talk shows des Etats-Unis, celui de Jimmy Fallon. Un rêve qui s'est également réalisé en cette mi-avril. En plus d'avoir échangé avec le célèbre animateur de 43 ans, le Frenchie a enflammé son plateau en lui apprenant la danse marocaine. Ses coups de reins n'ont pas manqué de décontenancer Jimmy Fallon et faire rire le public. Un moment inoubliable que Gad Elmaleh a bien évidemment partagé sur sa page Instagram.