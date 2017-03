Gad Elmaleh : Sa drôle de photo capturée devant les "seins" de Marion Cotillard

Actuellement aux États-Unis où il poursuit sa grande tournée pour les représentations de son spectacle Oh My Gad!, Gad Elmaleh a profité de son retour à Los Angeles (il sera sur la scène du Largo at the Coronet samedi 4 mars) pour découvrir les locaux de la société de production Funny or Die, dont le site internet est réputé pour ses vidéos comiques.

Jeudi 2 mars, l'acteur et humoriste de 45 ans a ainsi publié un cliché de cette visite sur son compte Instagram. Sur la photo en question, le papa du désormais incontournable Noé Elmaleh prend la pose et fait les yeux ronds devant un grand portrait en noir et blanc de l'actrice Marion Cotillard. La compagne de Guillaume Canet s'y affiche avec une paire de seins collée sur le front.