Gad Elmaleh séparé de son fils Raphaël : "C'était dur d'être loin de lui"

Gad Elmaleh avait sans aucune doute pensé à certaines questions susceptibles de lui être posées lors de l'enregistrement de l'émission Au tableau !!!. Mais le célèbre humoriste de 48 ans ne s'attendait pas être décontenancé par la plus simple d'entre elles.

Dans l'émission diffusée le 2 juillet 2019 sur C8, l'humoriste s'est laissé surprendre par la question du jeune Alexandre, qui a voulu savoir s'il était un homme heureux. "C'est une bonne question, je ne m'attendais pas à cette question", lui a-t-il d'abord répondu, interloqué. Gad Elmaleh s'est alors dit "très heureux" de sa carrière, "très fier" de son parcours avant d'ouvrir son coeur et de révéler les quelques ombres ternissant ce joli tableau. Certes, il a eu la chance de concrétiser son rêve de percer aux États-Unis, mais cet american dream n'a pas été sans conséquence.

Papa de deux garçons – Noé, 18 ans, né de sa relation avec l'actrice Anne Brochet, et Raphaël, 5 ans, né de sa relation avec Charlotte Casiraghi –, Gad Elmaleh a dû vivre loin d'eux. "Quand j'étais aux États-Unis, ce qui me manquait, ce qui me rendait assez triste, c'était d'être loin d'eux, vraiment. Quand bien même je faisais des talk shows ou des grosses salles, je sortais de scène et je me trouvais un peu bébête de ne pas être au côté de mon petit", a-t-il confié avec tendresse, mais aussi avec un peu d'amertume. L'humoriste a précisé qu'il faisait ici référence à Raphaël, qui n'est pas encore en âge d'avoir de véritables longues conversations téléphoniques avec son papa, contrairement à Noé.

Depuis, Gad Elmaleh s'est rattrapé. De nouveau en France depuis plusieurs mois pour la pièce L'Invitation qui est prolongée au théâtre de la Madeleine, il en profite pour passer beaucoup de temps en famille. Des instants précieux qu'il partage de temps en temps sur Instagram comme lorsque son père a fait le coup du tapis volant à Raphaël. Le comédien passe également des moments privilégiés avec Noé. Père et fils se sont dernièrement offert un voyage au Maroc, le pays natal de Gad.