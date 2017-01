Gad Elmaleh, son fils Noé canon : "Il a pas mal de succès avec les filles"

Il y a un peu moins d'un an, Noé Elmaleh faisait une entrée remarquée sur la scène médiatique. Le fils de l'humoriste Gad Elmaleh et d'Anne Brochet se dévoilait aux côtés de son papa lors d'une soirée à New York. Cela n'avait échappé à personne à l'époque : Noé est un très, très beau garçon. Depuis, le jeune adolescent (16 piges au compteur) fait régulièrement le buzz sur la Toile où il peut se targuer d'avoir un succès fou, notamment sur Instagram – où il compte quelques 184 000 abonnés.

Un succès dont est conscient et témoin son propre père. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, l'humoriste, qui vient de dévoiler son nouveau spectacle Gad part en live via Netflix, se confie sur son fils et la trajectoire que ce dernier est en train de prendre. "Heureusement, contrairement à moi, il est brillant et sérieux dans ses études, explique-t-il, évoquant également sa "fibre artistique puisqu'il est très sensible à la musique". "Et puis, sur les réseaux sociaux, il a pas mal de succès si j'en juge par toutes les filles qui le contactent", rajoute malicieusement le père de famille.