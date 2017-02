Gad Elmaleh : Son fils Noé, magnétique et comblé, défile pour la première fois

"Heureusement, contrairement à moi, il est brillant et sérieux dans ses études", expliquait récemment son père dans une interview accordée à Télé Loisirs, évoquant également sa "fibre artistique puisqu'il est très sensible à la musique". "Et puis, sur les réseaux sociaux, il a pas mal de succès si j'en juge par toutes les filles qui le contactent", avait-il ajouté malicieusement. N'en déplaise à ses admiratrices, le charmant Noé n'est pas un coeur à prendre. Il est en effet amoureux d'une jeune fille dont il souhaite protéger l'anonymat. Et on comprend encore plus pourquoi après ce premier défilé qui en appelle d'autres !