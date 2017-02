Gad Elmaleh : Son papa se moque de lui dans une vidéo hilarante

Une vidéo hilarante qui immortalise un moment privilégié en famille et témoigne surtout de l'humour de son père. On sait désormais de qui tient le comique !

Il faut dire que David Elmaleh, commerçant de métier (dans un magasin de jouets), était également mime et donnait des spectacles durant l'enfance de Gad, répétant ses sketchs le soir dans sa chambre à coucher sur du Chopin, sous le regard curieux et intéressé de son fils. Aujourd'hui, les rôles sont inversés, c'est avec son père que Gad décortique ses prestations et ses spectacles.