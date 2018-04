Gad Elmaleh : Tendres retrouvailles avec son fils Raphaël... qui a bien grandi !

Dans un entretien accordé à French Morning le mois dernier, Gad Elmaleh avait répété à quel point son plus jeune fils lui manquait lorsqu'il vivait et travaillait aux États-Unis. "Le plus difficile dans cette aventure, c'est que ma famille me manque. Je peux gérer Pittsburgh à minuit tout seul, mais quand mon fils me manque, je ne peux pas m'y faire, quel que soit l'endroit. Même dans la ville la plus sexy et amusante, quand mon fils me manque, je me sens bête. Je suis son père et je ne suis pas là. Mais c'est la vie", avait-il déclaré.

Le comédien a encore quelques jours de répit pour profiter de sa famille à fond. Il reprendra le fil de son spectacle American Dream le 4 mai pour cinq shows à San Jose. Il sera ensuite à Las Vegas (9 mai) et à Irvine (Californie) du 15 au 17 mai.

Dans un même temps, il a été nommé à la prochaine édition des Webby Awards, cérémonie récompensant la qualité sur internet qui se tiendra le 15 mai à New York, pour sa participation au sketch Funny or Die tourné au côté de l'acteur Ron Livingston et diffusé l'an dernier, Welcome to America. Pour voter, ça se passe sur le site internet officiel des Webby.