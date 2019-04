Gad Elmaleh toujours lié à Charlotte et Monaco, "quelque chose d'extraordinaire"

Depuis la fin de sa relation avec la fille de la princesse Caroline, Gad Elmaleh confie conserver de bons rapports avec la famille princière : "À Monaco, je n'étais pas au spectacle car je suis le papa de Raphaël (...). Tu ne peux pas non plus faire comme si tout était normal : il s'agit de quelque chose d'extraordinaire, au sens littéral du mot. J'ai beaucoup de respect pour la famille de Raphaël, avec qui j'entretiens de bons rapports. Et je ne dis pas ça par stratégie !" En 2014, le comédien a accepté que son cadet soit baptisé dans la religion catholique, une véritable "preuve d'amour" : "On ne peut pas exiger de son conjoint qu'il respecte nos traditions sans accepter les siennes. On peut rassembler les deux."