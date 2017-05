Gad Elmaleh, un Français bloqué à la douane américaine... L'hilarante vidéo !

Début mars, Gad Elmaleh avait publié sur son compte Instagram une photo de lui dans les locaux de la société de production Funny Or Die, dont le site internet est mondialement réputé pour ses vidéos comiques. On connaît désormais les raisons de sa visite : c'était bien évidemment pour la réalisation d'un nouveau projet.

Mardi 9 mai, un clip inédit est en effet sorti sur la plateforme. Le court métrage, baptisé Welcome To America, met en vedette l'humoriste dans son propre rôle, un Français qui se retrouve bloqué à la douane américaine face à un officier peu commode interprété par Ron Livingston (alias Jack Berger, le petit ami de Carrie Bradshaw dans la sixième saison de Sex and The City).

Le rêve américain ? Ouais, on ne fait plus de ça ici

Entre le passager fraîchement débarqué de l'avion et l'agent des douanes très cynique s'engage alors une conversation rocambolesque. "Vous êtes né au Maroc ? Pourquoi ?", demande Ron Livingston. "J'imagine que c'est parce que mes parents étaient là-bas en même temps ! Je plaisante", rétorque Gad Elmaleh. "Quelle est la raison de votre visite aux Etats-Unis ?", poursuit Ron. "Hm, vivre le rêve américain ?", ajoute la star française. "Ouais, on ne fait plus de ça ici", achève l'officier.

Expliquant qu'il est humoriste, Gad Elmaleh se retrouve ensuite contraint de prouver qu'il sait raconter des blagues. Après avoir fait un dab (mouvement typiquement américain où l'on place simultanément son visage dans le pli du coude) et s'être éclaté à répéter "Wazaa !" à chaque fois que son interlocuteur l'indiquait, Gad Elmaleh est finalement accepté pour rentrer sur le territoire américain. La vidéo se conclut sur une scène hilarante où la vedette du show Oh My Gad ! provoque un scandale à la douane, lassé de ne pas être reconnu par les officiers. A ne louper sous aucun prétexte...