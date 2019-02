Gaël Monfils en couple avec Elina Svitolina : "On vit pleinement notre amour"

Pour la première fois depuis l'officialisation de sa love story avec la belle Elina, Gaël Monfils se confie depuis les Émirats arabes unis au Parisien, la 6e joueuse mondiale étant engagée dans le tournoi de Dubaï. Interrogé sur son couple, le joueur français débute en lâchant un "tout va très bien, merci !", justifiant ensuite sa démarche de s'exposer sur Instagram : "On montre ce qu'on a envie de montrer sur les réseaux sociaux, et comme ça, il n'y a pas de questions." La preuve que cela ne suffit pas puisque Le Parisien le questionne malgré tout. "Avec Eli, on est heureux, on vit pleinement notre amour", confie aussi celui qui a dernièrement remporté le tournoi de Rotterdam, avant d'être blessé au poignet et d'abandonner l'Open 13, le tournoi de Marseille.

Au cours de cette interview, Gaël Monfils avoue avoir entamé un travail sur lui-même, sans rapport direct avec sa carrière de sportif, aidé par une "spécialiste pour 'tomber le masque'". "J'essaie d'être moins irrité, encore plus naturel, de me détacher. Je vous dis la vérité, faites-en ce que vous voulez. C'est pas tennistique mais ça va m'aider dans mon tennis", partage-t-il.

L'intégralité de l'interview de Gaël Monfils est à retrouver dans Le Parisien en kiosques le 20 février 2019.