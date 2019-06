Gaël Monfils et Elina Svitolina séparés ? Leur hilarante mise au point

Le 14 juin 2019, le site spécialisé WeLoveTennis.fr annonçait la rupture du couple star du tennis formé par Gaël Monfils et l'athlète ukrainienne Elina Svitolina. Retournement de situation : les deux sportifs sont toujours amoureux, et ils l'ont fait savoir sur une vidéo publiée sur leur compte Instagram commun, intitulé G.E.M.S.life, savant mélange de leurs initiales. "Babe ! Babe ! Tu as vu ? Ils sont de retour !", hurle Gaël Monfils en courant dans un appartement. "Mais qui ?", renchérit Elina. "G.E.M.S. ! Yeah ! Ils sont de retour !", s'esclaffe le champion, avant de pousser un cri d'hystérie.

Cette vidéo hilarante publiée le 25 juin 2019 et visionnée par plus de 45 000 curieux est accompagnée d'un tendre message. "On se dispute, on s'embrasse, on se câline, on s'écrit, on se parle, on débat, on rit, on aime... c'est nous", lit-on, histoire de faire taire une fois pour toutes les rumeurs de séparation.

On ne saura jamais vraiment ce qu'il s'est passé dans leur intimité. Courte séparation ou grosse dispute, cet événement n'aura pas eu raison de leur amour. Pour rappel, le compte Instagram G.E.M.S.life, où Gaël Monfils et Elina Svitolina partageaient leur quotidien, avait été supprimé et une source informait WeLoveTennis.fr qu'ils avaient bien rompu.

"Avec Eli, on est heureux, on vit pleinement notre amour", avait confié le sportif au Parisien, en février 2019. Gaël Monfils avait également été aperçu dans le box de sa compagne, alors qu'elle disputait un match. On leur souhaite beaucoup de bonheur !