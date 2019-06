Gaël Monfils : La rupture avec Elina Svitolina

Vendredi 14 juin 2019, le site spécialisé WeLoveTennis.fr a annoncé la séparation du couple formé par le joueur français de tennis Gaël Monfils et la joueuse ukrainienne Elina Svitolina. Une rupture qui intervient après seulement six mois de relation amoureuse...

En janvier dernier, celui que le milieu de la petite balle jaune surnomme La Monf' officialisait son histoire de coeur avec sa consoeur Elina Svitolina. Les amoureux avaient surpris tout le monde en créant un compte Instagram commun : G.E.M.S pour Gael Elina Monfils Svitolina. Malheureusement, le désormais ex-couple a supprimé ce compte sur lequel était posté des photos et des vidéos d'eux et une source bien informée à confirmé la rupture à WeLoveTennis.fr.

Tout avait commencé le 17 janvier 2019, lorsque Elina Svitolina (24 ans) affrontait la joueuse slovaque Viktória Kužmová. Les spectateurs avaient pu remarquer la présence inattendue de Gaël Monfils (32 ans) dans le box de l'Ukrainienne. À la fin du match, qu'elle avait remporté, la jeune femme avait directement été interrogée sur le sujet, se retrouvant sans voix devant le public avant de répondre : "Il me soutient, espérons qu'on le voie davantage à l'avenir, non seulement dans mon box mais aussi sur le court."

Interrogé en février dernier sur sa relation par le journal Le Parisien, Gaël Monfils avait lâché quelques mots. "Avec Eli, on est heureux, on vit pleinement notre amour", avait-il confié. Si on ne connait pas encore les raisons de la rupture, nul doute que leurs vies respectives, sur des tournois aux quatre coins du monde, ne doit pas aider à maintenir une relation continue...

Elina Svitolina (7e joueuse mondiale au classement WTA) est actuellement engagée en 16e de finale au tournoi de Birmingham alors que Gaël Monfils (16e au classement ATP) est de son côté en compétition en 16e de finale du tournoi de Halle.

Thomas Montet